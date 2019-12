Alessia Marcuzzi, che schianto a 47 anni: in bikini infiamma il web – FOTO

Alessia Marcuzzi ha deciso di festeggiare il Natale e il Capodanno a Dubai. Insieme ai suoi figli e a suo marito, è volata negli Emirati Arabi per trascorrere al caldo questi ultimi giorni del 2019. Proprio qui si è lasciata immortalare in tante foto che hanno infiammato il web: l’ultima, anzi, le ultime, risalgono a poche ore fa. Alessia si è lasciata immortalare con addosso un costume mozzafiato che fascia le sue curve.

A parte gli scatti bellissimi, ad attirare l’attenzione dei suoi followers, in particolar modo delle ragazze, è il costume che ha fatto colpo davvero su tutti. Sono state infatti in tante a commentare gli scatti e a chiedergli il marchio del costume. Alessia è davvero una delle conduttrici più amate e apprezzate di sempre, per la sua bravura, il suo talento, la sua simpatica ma anche la sua bellezza: nonostante gli anni stiano passando anche per lei, sembra sempre nello spirito e nel corpo una ragazzina: 47 anni e non sentirli neanche un po’.