Yari Carrisi in una passata intervista del 2011 ad un’emittente spagnola avrebbe dichiarato che dopo aver compiuto 18 anni la madre Romina Power gli avrebbe offerto della marijuana.

Yari Carrisi, figlio di Al Bano e Romina Power, in una passata intervista ad un’emittente spagnola La Noria di Telecinco, avrebbe dichiarato che una volta compiuti 18 anni la madre gli avrebbe offerto della marjuana. L’intervista al figlio d’arte avvenne in un particolare momento ossia quando una delle coppie più amate dello spettacolo si puntava vicendevolmente il dito contro, accusandosi di gravi accadimenti. In quel periodo, Romina Power aveva accusato l’ex marito Al Bano di essere stato violento con lei, mentre il cantante di Cellino San Marco affermava che la donna facesse uso di droghe e che fosse stata proprio lei ad avvicinare la figlia Ylenia a quel mondo.

Yari Carrisi, Romina gli offrì marijuana: la confessione a La Noria

Yari Carrisi come anche sua sorella Cristel, nel momento in cui il litigio tra i propri genitori sfociò in una battaglia televisiva a colpi di pesanti accuse, si schierò in favore del padre affermando che Al Bano non era mai stato violento nei confronti della madre Romina, ma che di converso quest’ultima faceva uso di droghe. Yari, stando a quanto riporta la redazione di Fanpage in un articolo risalente al 2011, periodo di bagarre tra una delle coppie più amate dello spettacolo, avrebbe confermato il rapporto della madre con la droga. Il primogenito di Al Bano e Romina ai microfoni de La Noria avrebbe affermato di aver iniziato a fumare da adolescente e che quando la madre lo venne a sapere scoppiò in lacrime. Tuttavia per gli opinionisti del programma, riporta Fanpage, era importante sapere se l’accusa mossa da Al Bano a Romina Power corrispondesse a verità, ossia che era stata l’ex moglie ad avvicinare i figli alla droga. Yari, in quell’intervista, confermò che la madre dopo il compimento dei suoi 18 anni gli offrì della marjuana per condividere il vizio del fumo. Questa fu ovviamente solo una dichiarazione rilasciata ad un programma televisivo dal primogenito di casa Carrisi.

