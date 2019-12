Pubblicato sul sito del Ministero della Salute un avviso in merito al ritiro di un lotto di code di mazzancolle tropicali congelate a marchio Luna nera per rischio chimico.

Il Ministero della Salute nella giornata di venerdì 27 dicembre ha pubblicato sul proprio sito un nuovo avviso in merito al ritiro dal mercato di prodotti alimentari. Oggetto del richiamo è un lotto di Code di mazzancolle tropicali 36/40 congelate per rischio chimico. Nello specifico il lotto in questione sarebbe stato ritirato per il valore di solfiti al suo interno oltre il limite di legge, emerso durante i controlli sul prodotto.

Disposto il ritiro di un lotto di mazzancolle congelate: solfiti oltre i valori consentiti dalla legge

Un lotto di code di mazzancolle tropicali congelate a marchio Luna nera importato dall’Ecuador è stato ritirato per rischio chimico. A renderlo noto è il Ministero della Salute in un avviso di allerta sanitaria pubblicato sul proprio sito, nella sezione “Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori“, nella giornata di venerdì 27 dicembre. Il lotto in questione, contrassegnato dal numero 1909413-0 e dalla data di scadenza fissata alla fine di aprile 2021, sarebbe stato richiamato dal mercato per i valori di solfiti al suo interno oltre i valori stabiliti dalla legge. Le code di mazzancolle congelate sono state prodotte dalla Proexpo, Processadora y Esportadora de Mariscos S.A nello stabilimento, con numero di identificazione 678, sito al km 23.5 Via A La Costa Guayaquil, in Ecuador. Il prodotto, commercializzato dall’azienda Comavicola Commerciale Avicola Spa, è venduto in confezioni da 5 libbre equivalenti a 2,27 kg, peso netto 4,75 libbre pari a 2,16 kg. Le mazzancolle, crostacei dalla carne pregiata, sono molto utilizzate in cucina soprattutto in questo periodo dell’anno, ovvero durante le festività natalizie. La presenza di solfiti, secondo la legge, non è ammessa in numerosi cibi, ma nei crostacei è consentita, entro dei valori specifici, poiché evita e rallenta l’annerimento del pesce.

