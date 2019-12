Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 29 dicembre 2019. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Continua a nevicare sulla fascia appenninica meridionale oltre i 300 metri, almeno fino alle prime ore del mattino di domani. In serata brevi precipitazioni lambiranno la Sicilia occidentale e la Calabria jonica. Cieli sereni o poco nuvolosi sul resto dell’Italia, con banchi di nebbia in Val Padana e gelate notturne sulle località alpine. Temperature minime comprese fra 2 e 7°C, punte di 10°C sulla Sicilia.

Già dalla giornata di domani 30 dicembre le temperature torneranno a risalire grazie all’arrivo di una massa d’aria mite di matrice afro-mediterranea e si riporteranno sopra le medie nei valori massimi sulle regioni settentrionali. Cieli soleggiati quasi su tutta la penisola, ma persisterà la nebbia in Val Padana e qualche rovescio in Sicilia. Fenomeni nevosi in attenuazione anche sull’Appennino meridionale. Temperature massime in lieve rialzo, con massime tra 6 e 11°C.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

La situazione del traffico autostradale è alquanto calma in queste ore. Si segnalano rallentamenti al Traforo del Monte Bianco (direzione: Chamonix): coda in corrispondenza Piazzale Italiano verso Chamonix. Attesa prevista 15 minuti.

Rallentamenti anche sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 37.4 – direzione: Ventimiglia) dove registriamo una coda di 9 km tra Varazze e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori in corso.

Traffico a rilento anche in A1 Firenze-Roma (Km 491.3 – direzione: Milano) tra Ponzano Romano e Orte. A Roma sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale est) coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM.

Traffico a rilento tra Ancona e Pescara. Sulla A14 Ancona-Pescara coda di 3 km tra Fermo Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio per Riduzione di carreggiata. Coda di 3 km tra Val Vibrata e San Benedetto del Tronto e tra Pescara Nord e Pineto. Sulla A14 Ancona-Bari coda di 4 km tra Pescara sud e Pescara Ovest per riduzione di carreggiata e tra Vasto Nord e Lanciano.