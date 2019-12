F1 | Helmut Marko ha parlato del proprio pilota: Max Verstappen. Secondo l’austriaco però Lewis Hamilton è ancora il pilota più completo del paddock.

Nella prossima stagione di F1 ci saranno diversi piloti che proveranno a strappare dalle mani di Lewis Hamilton il titolo ci campione del mondo. Tra questi ci sarà sicuramente Max Verstappen, che dopo il 3° posto in questa stagione e le tre vittorie portate a casa punterà decisamente alla corona iridata per il 2020.

Come riportato da “Motorsport-Total.com” Helmut Marko affrontando questo argomento ha così dichiarato: “Verstappen può essere il più veloce, ma come pilota completo Hamilton è ancora il migliore. Lui ha una velocità incredibile ed è costante. Lo abbiamo visto più volte”.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

Marko: “Cercheremo di cambiare le cose”

L’ex pilota ha poi proseguito: “Lewis certe volte sembra non esserci e poi all’improvviso te lo ritrovi alle calcagna. Certo è stato abbastanza fortunato a guidare per la migliore squadra dove la vita è più facile. Questo per lui è stato un grande vantaggio, ma vogliamo cambiare tutto questo l’anno prossimo”.

Insomma il parere di Marko è stato un po’ in controtendenza rispetto a quello dello stesso Verstappen, che in un certo senso qualche giorno fa aveva accusato Hamilton di vincere solo grazie ad una vettura più performante della sua.

Antonio Russo