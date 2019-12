Marco Melandri cade mentre si sta allenando per il campionato di e-Enduro, dedicato alle mountain bike elettriche, e si infortuna alla spalla

Marco Melandri è ufficialmente un ex motociclista. La sua lunga e gloriosa carriera nel Motomondiale e in Superbike si è conclusa quest’anno, con l’annuncio della sua decisione di appendere il casco al chiodo. Almeno per il momento, visto che l’idea di tentare un’esperienza in MotoE sembra avergli sfiorato la mente. Chissà come andrà a finire.

Ad oggi, tuttavia, Macio è assorbito completamente dalla nuova avventura a cui ha deciso di dedicarsi: sempre a due ruote, ma senza motore. Si tratta dell’e-Enduro, la categoria dedicata alle mountain bike elettriche, che lo vedrà protagonista nella prossima stagione, a partire dalla prima tappa fissata per il prossimo 29 marzo a Brescia, dove sarà organizzato il primo circuito al mondo dedicato alle sole e-bike da enduro.

“Sono molto contento di entrare a far parte della famiglia e-Enduro”, ha annunciato Melandri. “Abitando in Trentino mi sono innamorato da subito delle e-bike e trovo che sia uno sport stupendo. Non ho assolutamente velleità di risultato e ho deciso di partecipare prima di tutto per divertirmi. Ho già avuto modo di allenarmi con qualche top rider e ho potuto constatare che il livello tecnico è molto alto, non vedo l’ora di iniziare!”.

Ma anche questa nuova categoria ha i suoi inconvenienti, come il pilota ravennate ha avuto già modo di sperimentare a sue spese. Mentre si allenava negli stretti e tortuosi sentieri in mezzo ai boschi, infatti, Marco è stato vittima di una caduta in cui ha sbattuto la spalla destra, provocandosi un vistoso livido. Niente di grave, ma comunque una scivolata spettacolare, testimoniata da un video che lo stesso Melandri ha pubblicato sul suo canale ufficiale di Instagram. Non sono certo le cadute a cui era abituato, a ben altre velocità, ma comunque un battesimo del fuoco per il neo ciclista.

