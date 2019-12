Per Lewis Hamilton, il momento peggiore della sua stagione 2019 di Formula 1 è il Gran Premio di Montecarlo, che pure si è concluso con la sua vittoria

Anche per Lewis Hamilton arriva il momento di stilare il suo personale bilancio di fine anno. Un bilancio che non può che essere decisamente in attivo, visto che si è concluso con il suo sesto storico titolo mondiale.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

Ma quando gli viene chiesto di indicare il momento peggiore dell’annata, il portacolori della Mercedes dà una risposta inattesa: indica il Gran Premio di Montecarlo, una gara che ha vinto, ma che ha dovuto sudare fino all’ultima curva per colpa di un errore strategico che lo ha costretto a difendersi dagli attacchi di Max Verstappen, con gomme usate, per la maggior parte della corsa.

Se una vittoria per Hamilton è il punto più basso

“Monaco probabilmente è il Gran Premio che mi è piaciuto di meno di tutto l’anno”, ha infatti risposto Hamilton, aggiungendo: “Insieme a Hockenheim. Anche il Brasile non è andato benissimo”. Sia in Germania che a San Paolo, infatti, Lewis è stato protagonista di corse caratterizzate da molti errori.

“Ma penso che spesso sia davvero importante riconoscere i momenti positivi del weekend invece di concentrarsi solo su quelli negativi”, prosegue l’anglo-caraibico. “Naturalmente i lati negativi sono prima di tutto non arrivare nella posizione che meritavo, in secondo luogo le rotture e in terzo gli errori. Anche questi vanno ammessi, ma la cosa migliore è portarsi a casa gli aspetti positivi e ce ne sono stati tanti da raccogliere anche in un weekend come quello”.

Quanto ai momenti migliori, invece: “Il Messico è stato fantastico, come Silverstone e anche la Francia. Ma non me li ricordo davvero tutti”. E non c’è da stupirsi, visto che ce ne sono stati così tanti…

Leggi anche —> Hamilton vince a ripetizione, ma la Regina Elisabetta lo snobba