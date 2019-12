MotoGP | Nella classifica stilata da Marca in base ai voti dei propri lettori Valentino Rossi è ultimo. Scandalosa la posizione occupata da Dovizioso.

Indubbiamente questo che si va a chiudere è stato un anno complicato per Valentino Rossi. Il Dottore non è mai riuscito a trovare il setting giusto e dopo un inizio di stagione incoraggiante dove aveva ottenuto 2 podi nelle prime 3 gare è lentamente calato. Il momento più buio di questo 2019 è stato sicuramente quello che è andato dal Mugello sino ad Assen dove, in 3 piste a lui sempre amiche il #46 ha ottenuto 3 ritiri consecutivi.

Il suo grande avversario Marc Marquez, invece, da par suo ha disputato una stagione perfetta vincendo il suo 8° titolo iridato dopo aver ottenuto 12 vittorie e 6 secondi posto nelle 19 gare stagionali. Lo spagnolo ha inoltre conseguito anche il record assoluto di punti in una singola stagione di MotoGP portando a casa 420 punti.

Dovizioso alle spalle di Petrucci

Come ogni anno, il noto quotidiano spagnolo Marca ha indetto un sondaggio tra i propri lettori per eleggere il pilota dell’anno. Al primo posto è arrivato naturalmente Marc Marquez con 3400 voti, seguito da Quartararo a quota 1700 e Rins con 1300.

Clamorosamente però, in questa classifica, con appena 346 voti, è arrivato ultimo Valentino Rossi. Penultima piazza, invece, Jorge Lorenzo. A stonare però è soprattutto la 14a posizione di Andrea Dovizioso. L’italiano, per il 3° anno consecutivo vice-campione del mondo è decisamente troppo attardato in questa classifica, addirittura dietro al compagno di team Petrucci. Naturalmente questa classifica ci sembra fin troppo “patriottica”, non è un caso, infatti, che nelle prime 6 posizioni ci siano 5 spagnoli.

Antonio Russo