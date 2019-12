F1 | Kimi Raikkonen è il grande protagonista dello spot natalizio dell’Alfa Romeo. Il finlandese veste per una notte i panni di Babbo Natale.

Kimi Raikkonen è uno dei personaggi più amati in F1. In particolare il finlandese nei suoi anni in Ferrari ha raccolto tanti consensi in Italia, tanto che nonostante qualche prestazione sottotono il suo indice di gradimento nel nostro paese è sempre rimasto altissimo.

Nella sua lunghissima carriera Raikkonen ha portato a casa 21 successi, l’ultimo dei quali colto un anno fa ad Austin. Il finlandese è salito inoltre sul podio in 103 occasioni, ma soprattutto ha vinto un titolo Mondiale, l’ultimo ad oggi nella gloriosa storia della Ferrari.

Un nuovo inizio in Alfa

Dall’inizio del 2019 Iceman è passato in Alfa Romeo dove ha offerto ottime prestazioni insieme al suo compagno di squadra Giovinazzi, tanto che entrambi sono stati confermati anche per la prossima stagione.

Visto l’amore che i fan hanno nei suoi confronti l’Alfa Romeo ha deciso di affidare al vecchio Kimi anche la promozione natalizia delle proprie vetture. Nello spot Babbo Natale si addormenta e Raikkonen lo sostituisce a bordo di una Stelvio rigorosamente rossa. Dopo aver consegnato tutti i regali il finlandese a quel punto torna dal vecchio uomo barbuto e gli consegna le chiavi della vettura annunciando: “Questa è l’ultima volta”.

Antonio Russo