Wanda Nara fuori controllo: il video bollente spopola sui social

Wanda Nara ha deciso di chiudere l’anno in grande stile. La moglie di Mauro Icardi ha dato spettacolo nell’ultima puntata di Tika Taka del 2019, indossando un abito che lascia davvero poco spazio all’immaginazione. “Ultima puntata per noi prima di Natale” scrive su Instagram, con un video in allegato che ha decisamente spopolato sul web.

Così ha deciso di salutare i suoi fans prima di chiudersi in casa per i festeggiamenti natalizi: un vestitino rosso, corto e con una scollatura vertiginosa. Wanda è stata decisamente una delle protagoniste di questo 2019: la famiglia Icardi è stata al centro dell’attenzione, in particolar modo durante il periodo del Grande Fratello, dove Ivana Icardi, sorella di Mauro, ha parlato spesso del pessimo rapporto che ha la loro famiglia con la moglie del calciatore. Sono stati mesi particolarmente difficili per la famiglia, di grande tensione e dolore, ma adesso possono dire di concludere l’anno con grande gioia e serenità, e dimostrando che l’amore della famiglia può aiutare a superare qualsiasi brutta situazione.