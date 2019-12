Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 28 dicembre 2019. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Nevica al Sud e sul medio-basso versante adriatico. Fiocchi di neve a quote basse su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e sulla Sila con i fiocchi che si spingono fino a Potenza. Quota neve in calo con fiocchi che cadono dai 400/500m sull’Appennino centro-meridionale, fino a 600m sul settore calabrese. Sul versante tirrenico meridionale, invece, temperature in calo ma senza fenomeni di rilievo. Cieli sereni o poco nuvolosi altrove, con qualche debole pioggia di passaggio sulla Sicilia.

Domenica 29 dicembre tempo stabile e soleggiato sui gran parte del Centro-Nord, mentre continuerà a nevicare sui settori appenninici centro-meridionali, con quota neve attestata intorno ai 300 metri. Temperature massime in riduzione e comprese fra 6 e 10°C, lievemente superiori sulle Isole maggiori. Dalla prossima settimana previsto un rialzo delle temperature, con bel tempo quasi ovunque per San Silvestro e Capodanno.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Traffico intenso a Trento sulla A22 Brennero-Modena (Km 142.012 – direzione: Brennero) tra Verona Nord e Trento Sud per traffico intenso. A Genova rallentamenti sulla A12 Genova-Livorno (Km 9 – direzione: Rosignano) tra Genova est e Genova Nervi e tra Recco e Rapallo per lavori.

Tra Modena e Bologna si segnalano code sulla A1 Milano-Bologna (Km 150 – direzione: Napoli) tra Reggio Emilia e Bivio A1/A22 Brennero-Modena.

In A14 Ancona-Pescara (Km 275 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) coda di 2 km tra Fermo Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio per riduzione di carreggiata e tra Val Vibrata e San Benedetto del Tronto. Sulla A14 Ancona-Bari coda di 1 km tra Pescara sud e Pescara Ovest.

A Napoli sulla A3 Napoli-Salerno (Km 0 – direzione: Napoli) coda in uscita a Napoli Centro per chi proviene da Salerno.