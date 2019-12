MotoGP | Marc Marquez si è reso protagonista di un curioso evento promozionale a Madrid dove ha vestito i panni di un manichino in una vetrina del centro.

Marc Marquez ha disputato un’altra stagione fantastica cogliendo il suo 8 titolo Mondiale. Lo spagnolo ora però si sta preparando ad una nuova intensa annata dove proverà a cogliere la sua 9a corona iridata che lo metterebbe alla pari di Valentino Rossi per numero di titoli vinti.

In queste settimane di festa il talento di Cervera si sta divertendo con parenti e amici e si sta godendo un periodo di meritato riposo. Ogni tanto però Marquez è anche coinvolto in alcuni eventi promozionali e in questi giorni è stato protagonista di un’iniziativa davvero particolare.

In Spain, today's the day we pull pranks on each other

😇!

Doesn't the mannequin of #MM93 in the window look real?

