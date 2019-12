Mamma muore il giorno di Natale: tragedia familiare

Il Natale è la festa della famiglia per eccellenza, il momento in cui tutti si ritrovano insieme attorno al tavolo a festeggiare ma per una famiglia di San Felice purtroppo non è stato così. Debora Dell’Olio è una madre che è morta a soli 47 anni dopo aver lottato a lungo con una terribile malattia, lasciando così suo marito Alessandro, le figlie Sharon e Lara, i genitori Graziella e Leonardo, il fratello Gianni, i suoceri Enrico e Imelda.

Ucciso a sassate per un cellulare rotto: tragedia in strada –> LEGGI QUI

I funerali sono stati celebrati stamattina alle 10:30 nella chiesa parrocchiale del paese: il corteo è partito dalla Domus funeraria Rodella di Salo. Al termine del rito funebre la salma è stata trasferita al tempio crematorio. Per mesi ha lottato contro la malattia insieme alla sua famiglia che l’è stata vicino. Nell’ultima settimana le sue condizioni si sono aggravate e la donna si è spenta proprio il giorno di Natale. Anche il Sindaco si è unito al dolore della famiglia: “È davvero un brutto colpo quando se ne va una persona con cui tanti hanno condiviso dei pezzi della propria vita”.