Periodo difficile per Mara Venier: il marito è stato in ospedale e la conduttrice decide di condividere il suo momento sui social

Mara Venier sta vivendo un momento difficile della sua vita. La conduttrice ha avuto il marito in ospedale. Nicola Carrano è ricoverato a causa delle sue condizioni precarie di salute. La Venier ha deciso, così, di raccontare tutto ai suoi fan usando i canali diretti dei social: “Nicola è mio marito, il mio amante, il mio consigliere, il migliore amico. Il primo amore della mia vita. Lo amo perché siamo sopraffatti dai problemi e del tutto incompatibili, e questo appaga la mia smania di sofferenza”, conclude su Istagram. Il peggio sembra, tuttavia, esser passato. Mara ha scritto un post rassicurante sulla vicenda del marito in ospedale: “Finalmente sei con me…”… Nicola Carrano è uscito dall’ospedale e potranno trascorrere il Capodanno insieme. Le condizioni di salute del marito restano, però, nascoste.

Mara, il marito in ospedale e il futuro in Rai

La conduttrice ha trovato il tempo per guardare al futuro e rassicurare tutti i suoi fan che la seguono da anni. Da poco si è lanciata alla conduzione del nuovo programma “La porta dei sogni”, in onda su Rai 1. Inoltre, prosegue il suo impegno con la storica “Domenica In”, ormai una tradizione per tanti italiani legati al programma e alla figura di Mara Venier: “Può sembrare brutto, ma io di sogni non ne ho. Ho già avuto tantissimo dal lavoro e dalla vita. Questo programma mi piace proprio perché posso restituire al pubblico, che da sempre mi regala affetto e la sua fiducia, una piccola parte di questo amore. Poi, certo, un sogno che riguarda i miei cari c’è. Vorrei che stessero sempre tutti bene, in salute. Cosa c’è di più importante?”. Una Venier più carica di prima e pronta ad affrontare le nuove e le vecchie sfide professionali.

Leggi anche > Mara Venier, gravissimo lutto

Leggi anche > Mara Venier, pianto in diretta e scappa…