MotoGP | Valentino Rossi è pronto a vivere un futuro al muretto con la propria squadra: lo Sky Racing Team VR46 che tante soddisfazioni gli ha dato sinora.

Valentino Rossi sta vivendo gli ultimi anni di carriera in MotoGP. Il Dottore, infatti, arrivato sulla soglia dei 40 anni si ritrova ora a dover prendere una difficile decisione. Alla fine del prossimo anno, infatti, scadrà il suo contratto con la Yamaha e dovrà scegliere se proseguire ancora per altri due anni o fermarsi.

Nonostante ciò il Dottore ha già tracciato una linea per il proprio futuro. Con L’Academy e il Team VR46, infatti, il rider di Tavullia ha in pratica già trovato un impiego per il futuro. In questi ultimi anni la squadra di Valentino ha dimostrato di poter cogliere grandi risultati e sinora è già arrivato un titolo iridato in Moto2 grazie a Bagnaia.

Tante emozioni per Rossi

Nel libro “Anni da corsa” dello Sky Racing Team Valentino Rossi ha così raccontato: “Ripenso di frequente all’emozione dell’esordio in Qatar, ai primi podi e alle prime vittorie e a quando la squadra prendeva forma. Alcuni dei nostri ragazzi sono diventati grandi ormai e camminano con le proprie gambe. Nonostante ciò sono legati a questa famiglia ed è qualcosa di speciale”.

Infine il Dottore ha così concluso: “Il Mondiale vinto da Bagnaia è stato uno dei momenti più significativi della mia vita, non solo sportiva. Sarò sempre lì al muretto a condividere ogni domenica con voi questa passione”.

