Un celebre influencer russo di nome Igor Moroz distrugge la sua Mercedes AMG G63 con uno show spettacolare quanto goliardico.

Igor Moroz, blogger e influencer russo che su Instagram conta 2,8 milioni di follower, sta facendo parlare tutto il mondo delle quattro ruote dopo il video sconvolgente postato sui social. Ha ridotto in rottami una Mercedes AMG G63 Edition 463, del valore di 240mila euro, dopo averla fatta sollevare da un elicottero e schiantare al suolo da 300 metri di altezza.

Una performance assurda ideata e realizzata d Igor Moroz che, come racconta nel video che descrive l’evento, si è arrogato il diritto di ”gettare e fracassare a terra la sua auto” come fa tutte le volte che lo smartphone ”non funziona bene o mi delude… non era comoda e non funzionava bene”. E, a cornice dell’evento, dopo aver assistito da una poltroncina al lancio, l’influencer getta nella neve la lattina della bibita e lo scatolo del pop-corn, in stile spettatore da cinema. ”È la mia G63 e ci faccio quello che voglio!” lo vediamo recitare nel filmato, prima di godersi lo schianto seduto su una sedia a sdraio in mezzo alla neve e al gelo della Russia invernale.