Non ce l’ha fatta il bimbo scosso dalla madre. Il piccolo aveva solamente 5 mesi di età e due giorni fa la mamma lo aveva preso in braccio esasperata perché il piccino non voleva saperne di dormire. Questo comportamento inconsulto ed irresponsabile da parte della donna, 29 anni, ha fatto si che il neonato subisse dei gravissimi traumi interni, soprattutto a livello cerebrale. In particolare le sue condizioni erano parse estremamente critiche fin dal primo minuto. Al punto che i dottori che lo stavano seguendo e che hanno tentato di tutto per salvargli la vita, avevano rilasciato comunque delle dichiarazioni assai pessimistiche fin dal primo minuto. Anche nel caso in cui fosse riuscito a farcela, il bimbo scosso dalla madre avrebbe dovuto convivere con delle gravi lesioni cerebrali per il resto della sua vita. La vicenda ha avuto luogo a Padova, con la madre del bambino che è originaria invece di Vicenza.

Bimbo scosso dalla madre, verranno donati i suoi organi

Adesso quest’ultima vedrà aggravarsi la propria posizione. Erano stati proprio i medici dell’ospedale di Padova, dove lei risiedeva assieme al marito ed al loro bimbo, ad allertare le forze dell’ordine. Era subito parso chiaro agli occhi esperti del personale sanitario cosa fosse accaduto. Dal reato di lesioni gravissime si passerà ora a quello più pesante di omicidio colposo. Aggravato dal fatto che la vittima sia un minorenne in tenerissima età. Per quanto riguarda la piccolissima vittima, la Procura ha fornito il proprio benestare all’espianto degli organi. Questo dopo che la commissione medica ne aveva decretato la morte cerebrale, con la totale assenza di attività da parte del cervello. Una decisione presa in seguito a due scrupolosi esami, il secondo dei quali effettuato nella mattinata del 28 dicembre.

