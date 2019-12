Il caso di una bambina morta a bordo di un aereo sta facendo discutere. Si indaga sui motivi di questo dramma, che ha richiesto anche un atterraggio di emergenza.

Una bambina è morta in volo, poco dopo il decollo dell’aereo su cui si trovava a bordo. La tragedia ha avuto luogo in California, all’aeroporto di Los Angeles. Il volo avrebbe dovuto condurre la piccola e la sua famiglia a Seattle, a nord-ovest degli Stati Uniti. Purtroppo però, trascorsi pochi minuti dal decollo, la piccina ha accusato un malore che nel breve volgere di pochi secondi ha assunto dei connotati sempre più gravi. Il pilota alla plancia di comando ha anche dichiarato subito la necessità di dovere effettuare un atterraggio di emergenza, con il ritorno allo scalo di Los Angeles. La compagnia di bandiera era la Delta Airlines, e tanto l’azienda quanto la polizia della città californiana hanno confermato quanto accaduto. Alla bambina morta si è fermato il cuore. Subito i soccorritori le hanno praticato un massaggio cardiaco di emergenza svolto già in pista.

Bambina morta, la tragedia avviene in volo e si compie a terra

Non si conosce l’età della piccola vittima, si sa solo che era in tenera età. Il lavoro è stato lungo ed intenso, purtroppo però nulla è stato possibile fare per salvarle la piccola. Alla fine le autorità ed i paramedici presenti hanno potuto soltanto constatare il decesso della bimba. Ora è in corso una apposita inchiesta, con le autorità competenti che hanno dichiarato il luogo a procedere affinché si svolga al più presto un esame autoptico. Sarà compito del coroner fornire una spiegazione sulla morte della bambina. Si sa solo che il suo cuore ha ceduto, e non si hanno notizie di eventuali patologie pregresse in corso.

