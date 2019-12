È bellissima e sorprende anche un pò che il suo fisico sia perfetto a questi livelli. Di Adriana Volpe occorre parlare anche per i suoi meriti e non solo per Magalli.

Negli ultimi anni si è parlato di Adriana Volpe più per la faida con Giancarlo Magalli che per altre. Ma ora la 46enne conduttrice televisiva originaria di Trento ha trovato il modo di far discutere di sé. E per motivazioni senza dubbio assai più piacevoli. Il noto volto televisivo, a lungo in Rai prima che la direzione generale la silurasse – come da lei stessa denunciato nei mesi scorsi – si è concessa una bella vacanza rigenerante in una località esotica. Consuetudine questa che diversi vip sono soliti concedersi a cavallo dei giorni tra il vecchio ed il nuovo anno. Adriana Volpe il Capodanno lo passerà a casa ma il Natale l’ha trascorso a Sharm el-Sheikh, sul Mar Rosso. Ed a dispetto dell’età non più verdissima, la trentina ha sfoderato un fisico davvero eccezionale. Roba da spellarsi le mani.

LEGGI ANCHE –> Giancarlo Magalli rivela un particolare ignoto del suo rapporto con la Volpe

Adriana Volpe Magalli, basta parlarne: parliamo invece solo di lei

E non a caso i suoi followers l’hanno ricoperta di complimenti, tutti meritatissimi. “Si ritorna a casa…e tra poco nella Casa del GF Vip”, ha scritto la Volpe. La quale ha precisato quindi che la potremo rivedere in televisione. Nell’avventura che appassiona in tanti da anni. Tra poco prenderà il via infatti la quarta edizione del ‘Grande Fratello Vip’ su Canale 5. E lei ci sarà, con tutta la sua bellezza e con anche la simpatia ed il garbo che la contraddistinguono. Guardate che corpo pazzesco. In bikini sembra una 20enne. Gli ultimi suoi post recenti sono uno spettacolo, con un fisico tonico, sodo, allenato. E la sensualità straripa da ogni pixel.

LEGGI ANCHE –> Adriana Volpe mozzafiato: le sue grazie in mostra con l’abito rosso, FOTO