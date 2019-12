“Il Circus ormai è come il calcio. Si hanno sempre arbitri differenti, per cui qualcuno ti dà il cartellino giallo più facilmente rispetto ad altri. È la stessa cosa. Ovviamente c’è un regolamento, ma anche gli steward hanno un minimo di voce in capitolo al momento di applicarlo. Quando si gioca in Champions League o in Premier League, l’arbitro può essere diverso. A volte ti arriva con un cartellino giallo, altre per il medesimo fallo il rosso e tu rimani sorpreso” , la considerazione dell’olandese riportata da Motorsport.com.

Per cercare di rendere il sistema delle punizioni più comprensibile ai piloti e al popolo della F1, dopo la pausa estiva, il direttore di gara Michael Masi aveva deciso di introdurre la bandiera bianco-nera a mo’ di monito per chi teneva comportamenti borderline, ma in realtà da Monza in avanti non è stata molto utilizzata.

“Quando sei dalla parte sbagliata della penalità è sempre male, a meno che tu non abbia fatto davvero qualcosa di brutto e non puoi accettarlo, tuttavia quando è come il 50/50 e ricevi la penalità, ti chiederai costantemente il perché”, ha proseguito nella sua disamina Mad Max finendo però per spezzare una lancia nei confronti dei marshal. “Sono stato nella loro stanza al round di Formula E di Marrakech e ho visto come lavorano. Non è facile. Anche senza voler punire nessuno, devono farlo per applicare le regole. Forse alcune dovrebbero essere riscritte in diversamente“, ha terminato il discorso con un consiglio.

Chiara Rainis