La tosse è uno dei principali malanni di stagione, a causarla virus e batteri: la redazione di Mother Nature Network ha stilato una lista di 10 rimedi naturali per contrastarla.

La tosse si verifica quando virus e batteri attaccano le terminazioni nervose poste tra gola e polmoni e quindi, l’organismo per autodifesa cerca di liberare le vie aeree. È un fastidio molto comune, soprattutto nelle feste, quando le occasioni di convivialità aumentano e la possibilità di esporsi al contagio è decisamente maggiore rispetto al resto dell’anno. La tosse, spesso, causa dolori toracici considerato lo sforzo ed influisce sul sonno il quale viene interrotto di frequente dal suo manifestarsi. Stando ad un rapporto dell’Università di Harvard, riporta il Mother Nature Network, i farmaci da banco contro la tosse non sarebbero poi molto efficaci, sicché sarebbe consigliato optare per rimedi naturali. Per MNN sarebbero 10 e tutti a basso costo.

Tosse: 10 rimedi naturali per curare il malanno di stagione più frequente

La fastidiosa tosse può essere debellata grazie a dei rimedi naturali, la redazione di Mother Nature Network, ne ha stilato una lista:

Sciroppo per la tosse al miele fatto in casa: il miele è il miglior alleato naturale contro la tosse: un cucchiaio assunto da solo o mescolato con succo di limone o olio di cocco sarebbe un vero toccasana. Gli effetti benefici del miele, riporta MNN, sono stati provati scientificamente. Tè al timo: il tè al timo è un must della cultura tedesca, in Germania, infatti, ha ricevuto l’approvazione ufficiale di rimedio contro la tosse. Le foglie di quest’erba contengono una sostanza dagli effetti calmanti in grado di rilassare i muscoli della trachea ed alleviare l’infiammazione. Per preparalo basta poco: è necessario mettere in infusione alcune foglie tritate in acqua calda per 10 minuti ed infine filtrare il tutto. È possibile aggiungere del miele e del limone. Doccia calda: il terzo rimedio è una delle attività quotidiane che maggiormente svolgiamo. Ne basterebbe una calda di alcuni minuti, riporta MNN, per lenire il fastidio della tosse. Tramite il vapore, infatti, si verificherebbe una decongestione delle vie aeree. Pepe nero e tè al miele: Per sbarazzarsi della tosse grassa, sarebbe consigliato utilizzare il pepe nero in combinato con del miele. La potente spezia, riporta MNN, stimolerebbe la circolazione mentre il miele agirebbe come antidolorifico. Ma come assumere il pepe ed il miele? Un cucchiaino di pepe e due cucchiai di miele in una tazza ricolma d’acqua bollente lasciati in infusione nella stessa per 15 minuti, filtrare il tutto e servire. Bere molto: stando a quanto riferisce MNN, un altro e semplice rimedio sarebbe quello di assumere molti liquidi. L’acqua ed il tè in particolare aiutano a mantenere le membrane delle vie respiratorie umide ed a ridurre quindi l’esigenza dell’organismo di tossire. Gocce per la tosse: Le gocce al mentolo sarebbero un valido alleato contro la tosse, poiché riuscirebbero a stordire la parte posteriore della gola. Così facendo l’organismo non avvertirebbe la necessità di tossire. Di questo rimedio, però, afferma MNN non se ne deve abusare se non si vuole sortire l’effetto inverso. Limone: Succhiar una fetta di limone cosparso di sale e pepe riuscirebbe ad allontanare il mal di gola. Non molto ortodosso né piacevole come rimedio, ma di certo efficace secondo la redazione di MNN. Miscele di tè: Tè a base di erbe medicinali come sambuco, menta ed achillea insieme ad altri fiori avrebbero poteri miracolosi e sarebbero altamente consigliati. Liquirizia: la liquirizia, come risaputo, ha numerose proprietà benefiche e tra queste di certo la capacità di alleviare la tosse. Le caramelle prodotte con questa radice aiutano a lenire le infiammazioni della gola e delle vie respiratorie. Zenzero: Lo zenzero, la radice dagli innumerevoli effetti benefici, viene utilizzato come rimedio sin dall’antichità, soprattutto nella medicina orientale. Tra le sue doti si annovera anche quella di antistaminico e decongestionante. Una tisana preparata con zenzero, miele e limone pronta in pochi minuti, lenirebbe la tosse ed agirebbe da disinfettante. La radice ha un gusto molto piccante, pertanto, qualora nel sapore della tisana la sua presenza dovesse risultare troppo invadente è possibile diluirla con dell’altra acqua o aggiungere mezzo cucchiaino di miele in modo da renderla più gradevole.

