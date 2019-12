Leon Camier si è sottoposto ad un intervento alla spalla sinistra, infortunata nel test Superbike di Aragon. Il Barni Racing Team lo ha annunciato oggi.

Oggi il team Barni Racing ha emesso un comunicato con degli aggiornamenti importanti riguardanti Leon Camier. Il pilota britannico è alle prese con alcuni problemi fisici ed è stato necessario un intervento chirurgico.

Questa la nota emessa dalla squadra italiana che partecipa al campionato mondiale Superbike:

«Il 24 dicembre Leon Camier è stato operato alla spalla sinistra infortunata durante i test sul circuito di Aragon lo scorso 14 novembre. Sebbene i medici avessero inizialmente indicato che non sarebbe stata necessaria alcuna operazione, in seguito – per garantire un pieno e più veloce recupero – gli esami clinici hanno suggerito un intervento chirurgico. Il pilota e il team hanno così deciso di intervenire rapidamente utilizzando il periodo invernale per riparare i due tendini lesionati nella caduta e stabilizzare la spalla. L’operazione è stata eseguita con successo a Barcellona dal dottor Fernando Santana, Leon è già stato dimesso dall’ospedale e ha iniziato la riabilitazione con l’obiettivo di essere pronto per la prima gara del mondiale Superbike 2020 a Phillip Island».

La spalla sinistra di Camier ha richiesto un intervento che è riuscito perfettamente. Adesso il pilota britannico dovrà lavorare alla riabilitazione per essere in forma in vista dell’inizio della stagione WorldSBK 2020. Sfortunatamente in questi anni si è dimostrato abbastanza fragile fisicamente. Le cadute gli costano caro ed è successo pure nel test di Aragon, quando ha avuto modo di provare la Ducati Panigale V4 R per la prima volta.

A Jerez il team Barni Racing aveva impiegato Michele Pirro, rider che già corre con la squadra di Marco Barnabò nel CIV Superbike e che è collaudatore Ducati MotoGP da anni. È sempre importante percorrere chilometri e raccogliere dati. Sarebbe stata utile la presenza di Leon, che però adesso deve solo pensare a rimettersi in forma.