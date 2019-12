La Dorna ha comunicato gli orari dei round europei del campionato mondiale Superbike 2020. Da ricordare che nel programma c’è pure la Yamaha R3 European Cup.

Nel 2020 ci sarà un cambiamento per quanto riguarda i round europei del calendario del campionato mondiale Superbike. Infatti, saranno ben quattro le categorie a correre nei weekend.

Si è aggiunta la nuova Yamaha R3 bLU cRU European Cup, riservata ai piloti di età compresa tra i 12 e i 15 anni. I tifosi assisteranno a più battaglie nel corso dei fine settimana, sperando di appassionarsi anche alla nuova classe introdotta. Considerando anche Supersport 300, Mondiale Supersport e Mondiale Superbike sembrano esserci le premesse per divertirsi l’anno prossimo.

In questi giorni la Dorna ha fatto sapere gli orari dei round europei per comunicare come verrà incastrata la nuova Yamaha R3 European Cup nel programma dei weekend. Essa avrà due sessioni di prove libere da mezzora ciascuna il venerdì, la Superpole sabato mattina e la gara sabato pomeriggio. Domenica libera, così che tutti possano rientrare in tempo per prepararsi alla scuola. Invariati gli orari del Mondiale Superbike, che mantiene le tre manche nel fine settimana: Gara 1, Superpole Race e Gara 2.

VENERDÌ

09:00-09:30 WSSP300 FP1 Gruppo A

09:45-10:15 WSSP300 FP1 Gruppo B

10:30-11:30 WorldSBK-WM FP1

11:30-12:15 WSSP FP1

12:30-13:00 Yamaha R3-Cup FP1

13:30-14:00 WSSP300 FP2 Gruppo A

14:15-14:45 WSSP300 FP2 Gruppo B

15:00-15:50 WorldSBK FP2

16:00-16:45 WSSP FP2

17:00-17:30 Yamaha R3-Cup FP2

SABATO

09:00-09:15 WorldSBK FP 3

09:30-09:50 SSSP FP 3

10:00-10:15 WSS300 FP 3 Gruppo A

10:25-10:40 WSSP300 FP 3 Gruppo B

11:00-11:25 WorldSBK Superpole

11:40-12:05 WSSP Superpole

12:20-12:40 WSS300 Superpole

12:50-13:10 20 Yamaha R3-Cup Superpole

14:00 WorldSBK Gara 1

15:15 WSSP300 Last-Chance-Race

16:10 Yamaha R3-Cup Gara

DOMENICA

09:00-09:15 WorldSBK-WM warm-up

09:25-09:40 WSSP warm-up

09:50-10:10 WSSP300 warm-up

11:00 WorldSBK Superpole-Race

12:30 WSSP Gara

14:00 WorldSBK Gara 2

15:15 WSSP300 Gara