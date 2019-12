Silvia Toffanin e lo sputo in faccia a Verissimo: in studio cala il gelo

Silvia Toffanin, durante l’ultima puntata di Verissimo andata in onda prima di Natale, ha ospitato nel suo studio Paolo Ruffini. Il famoso attore comico e conduttore di Colorado. Il noto conduttore si è messo a nudo e ha parlato della sua vita, della sua carriera e della sua vita sentimentale andata in fumo da poco: la sua relazione con Diana Del Bufano, dopo vari tira e molla, è arrivata a capolinea. Il resto dell’intervista è passato quasi in secondo piano considerando quello che è accaduto all’inizio.

L’attore appena è entrato in studio si è seduto e, cominciando a parlare con Silvia, l’ha sputata involontariamente in faccia. Lo sputo è stato così forte da non essere passato inosservato, infatti la conduttrice si è ripulita dicendo “Così cominciamo male”. Paolo non ha potuto fare finta di niente e le ha domandato: “Scusa, ti ho sputato?”. Per fortuna tutto si è risolto grazie alla solita ironia che contraddistingue l’attore e da lì i due hanno potuto finalmente cominciare l’intervista.