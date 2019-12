Romina Power commossa: “Ylenia mi ha fatto gli auguri di Natale”

Ylenia Carrisi è scomparsa da più di venticinque anni, e sono giorni difficili per la sua famiglia, in particolar modo per Romina Power che dopo tutti questi anni non si è mai rassegnata alla scomparsa della figlia. Novembre e dicembre sono i mesi del compleanno di Ylenia, poi il Natale, un periodo intenso in cui la cantante statunitense sente la mancanza della sua bambina più che mai. Novembre è stato un mese critico per la cantante che ogni giorno ha fatto appelli sui social, pregato i suoi followers di ricondividere le foto di Ylenia per aiutarla a ritrovarla. Purtroppo ogni tentativo è stato vano: di segnalazioni ce ne sono state tante ma nessuna di loro è risultata reale, ciò significa che anche quest’anno Romina ha dovuto rinunciare al sogno di avere sua figlia a casa per le feste di Natale. Nelle ultime settimane abbiamo visto Romina arrendevole, quasi rassegnata alla scomparsa prematura della figlia, ipotesi che aveva sempre pensato di scartare perché non era convinta che Ylenia fosse viva e avesse semplicemente perso la memoria. Però quest’anno una bellissima sorpresa è arrivata a rincuorarla e questo segnale è venuto proprio dal cielo.

Al Bano, il retroscena sulla scomparsa della figlia Ylenia –> LEGGI QUI

Romina, sul suo account Instagram, ha condiviso uno scatto che ritrae un cielo limpido con al centro una nuvola che sembra somigliare ad un cuore. L’ex di Al Bano è convinta che si tratti di un messaggio, di un segnale da parte di Ylenia: “Stavo pensando ad Ylenia e questo cuore è apparso in cielo, come fosse un suo messaggio, un augurio di Natale per me”. Questo semplice messaggio, questo gesto, ha rincuorato la donna che in questo periodo che si festeggia insieme a tutta la famiglia, ovviamente a tavola avverte l’assenza della sua Ylenia più che mai. Nonostante tutto Ylenia continua a vivere nel suo cuore e questo mai nessuno potrà portarglielo via.