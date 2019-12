Romina Power, dopo la scomparsa di mamma Jolanda, ha subito un altro lutto: tramite il proprio profilo Instagram ha voluto dare l’ultimo saluto a Ram Dass, suo guru spirituale nonché noto psicologo.

Periodo non troppo felice quello vissuto attualmente da Romina Power. Dopo la perdita dell’amata ex suocera, mamma Jolanda, con cui aveva un rapporto unico e speciale, la nota cantante il giorno della vigilia di Natale ha annunciato tramite i propri social la scomparsa di un altro tassello importante della propria vita. Ram Dass, suo guru spirituale nonché noto psicologo, è venuto a mancare domenica 22 dicembre scorsa all’età di 88 anni. La Power ha voluto rendergli omaggio tramite un toccante messaggio conclusosi con l’augurio di una “favorevole reincarnazione“.

Ram Dass, al secolo Richard Alpert, è venuto a mancare domenica 22 dicembre all’età di 88 anni. Noto psicologo di Harvard e pioniere delle sperimentazioni con l’Lsd, riporta Fanpage, era nato a Boston e si è spento nella sua casa alle Hawaii. Dass è stato il fondatore del Progetto Psilocibina attraverso il quale somministrava a degli studenti laureati volontari sostanze psichedeliche per registrarne l’impatto sulla mente. Scoperto dalle autorità universitarie l’uomo venne licenziato. La sua carriera di guru iniziò nel 1967 in India dove conobbe Neem Karoli Baba, tramite il quale decise di intraprendere un percorso spirituale divenendo poi una delle maggiori figure di spicco della cultura New Age. Ma Ram Dass è anche cofondatore, riporta Fanpage, di Seva Foundation, una charity che offre assistenza sanitaria ai nativi americani e raccoglie fondi per contrastare la cecità curabile in India e Nepal. Nel 1977 Dass venne colpito da un ictus che lo invalidò in maniera ingente: grazie alla sua determinazione, tuttavia, riuscì a riprendersi ed iniziò ad impartire lezioni online ed organizzare incontri con i propri seguaci nella sua casa alle Hawaii. La nota cantante Romina Power ha voluto ricordarlo così: “Ram Dass ha lasciato il suo corpo. Aveva 88 anni. L’ho conosciuto qualche anno fa alle Hawaii durante un ritiro spirituale. Lui era amore. Come il suo maestro Neem Karoli Baba. Che abbia una favorevole reincarnazione“.

