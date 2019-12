Roma, una donna getta i rifiuti nel Tevere: le immagini terribili

Una scena che ha indignato Roma ma che, secondo quanto riferiscono i testimoni, si ripeterebbero spesso: una frequenza quotidiana e sempre in pieno giorno. L’altra mattina intorno alle ore 11:30, a ponte Marconi, Roma Sud: una donna arriva a bordo della sua auto grigia, la parcheggia in divieto di sosta e tira fuori dal portabagagli delle buste nere che contengono dei rifiuti.

La donna si sporge e riversa il contenuto delle buste del Tevere, senza alcuna esitazione. Dalle buste escono rifiuti organici di varia natura, come ossa di pollo e altre cose alimentari. Sempre i testimoni raccontano di averla ripresa più volte per questo suo atteggiamento, ma lei risponde insultando e minacciando credendo fermamente di stare dalla parte della ragione. Un comportamento incivile e inaccettabile che ha indignato la Capitale e ha fatto scoppiare la bufera sui social: in molti da ore stanno commentando questa vicenda con parole poco carine nei confronti della signora che non ha rispetto per la città in cui vive. Sono in molti ad aver chiesto l’intervento delle autorità perché quello che fa è semplicemente inconcepibile.