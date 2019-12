La bella Raffaella Fico oggi resta sempre molto amata ed apprezzata da un nutrito schieramento di fans. Che la ricoprono di complimenti dopo questa foto.

Pelle liscia e senza imperfezioni, abito elegante e scollatura da sogno. Così appare Raffaella Fico oggi a chiunque vada a fare una capatina sul suo profilo personale Instagram. La showgirl originaria di Cercola, in provincia di Napoli, sa sempre come fare per apparire bella. Ha una forma fisica perfetta, che ha superato già tempo fa nel più brillante dei modi le fatiche della gravidanza ai tempi della nascita della piccola Pia Balotelli. Era il 2012 quando la quasi 32enne campana (li compirà il prossimo 29 gennaio 2020, n.d.r.) diede alla luce la sua bellissima bambina. Ma il tempo pare essersi fermato, dal punto di vista della forma fisica. Ottima allora come oggi. Oggi Raffaella Fico ama mostrarsi così, e riesce a fare breccia grazie all’eleganza ed alla sensualità. L’abito da sera rosso le sta d’incanto, il resto lo fanno le sue forme. E giungono complimenti da ogni dove.

Raffaella Fico oggi, gli scatti recenti

