Fabio Quartararo è determinato per una nuova stagione di MotoGP. Il rider francese ha in testa un solo obiettivo: cogliere la sua prima vittoria nella classe regina del Motomondiale. Il giovane pilota a suon di belle prestazioni vuole provare a staccare il pass per la Yamaha ufficiale dal 2021.

Come riportato da “Motorsport-total.com” Quartararo ha così dichiarato: “Abbiamo fatto dei piccoli passi in avanti. A Jerez eravamo vicini al più veloce. Io sono certo che questa non è la moto perfetta, ma ci sto andando bene e guido veloce. Le curve sono il nostro punto di forza”.

Quartararo: “Imparerò ad ogni GP”

Il francese ha poi proseguito: “Spero di continuare a progredire così rapidamente, ma penso sia impossibile. Ad ogni GP imparerò, ma sicuramente in alcune gare come Qatar e Austin arriverò più pronto perché ora conosco quelle piste”.

Infine Fabio Quartararo ha chiuso parlando del proprio avversario Marquez: “La lotta con lui mi ha mostrato di cosa sono capace e anche che lui non è imbattibile. Marquez ha 8 titoli e io non ne ho, ma a Misano o Buriram ho fatto tutti i giri davanti a lui tranne uno. Tutto questo mi ha dato molta fiducia”.

