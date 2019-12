Un aereo di linea con a bordo circa 100 persone, tra passeggeri ed equipaggio, è precipitato in Kazakistan provocando almeno 12 vittime e numerosi feriti. Non è ancora nota la causa del terribile incidente aereo su cui stanno indagando le autorità locali.

È di almeno 12 morti e 60 feriti, il tragico bilancio dell’incidente aereo consumatosi stamane, venerdì 27 dicembre in Kazakistan. Secondo le prime informazioni diramate dalle autorità locali e riportate dalla redazione di Tgcom24, il velivolo della compagnia aerea kazaka Bek Air era diretto verso la capitale Nur-Sultan, ma pochi minuti dopo il decollo dallo scalo di Almaty sarebbe precipitato colpendo prima una barriera di cemento e successivamente un edificio a due piani. Il disastro sarebbe avvenuto alle 7.22 ora locale, le 2.22 della scorsa notte, tra giovedì 26 e venerdì 27 dicembre, in Italia. A bordo si trovavano 100 persone, 95 passeggeri e 5 membri dell’equipaggio. Non è stata resa ancora nota l’identità delle vittime, il cui numero potrebbe aumentare nel corso delle prossime ore, dato che i soccorritori sarebbero ancora impegnati nelle operazioni di soccorso. Secondo quanto riportato da Tgcom24, anche la causa dell’incidente, su cui stanno indagando le autorità locali che avrebbero garantito l’intenzione di istituire una commissione speciale, è ancora sconosciuta, ma un reporter dell’agenzia stampa britannica Reuters avrebbe riferito che sul luogo del disastro vi era una forte nebbia.

