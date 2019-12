Meteo, arriva il freddo dal Polo Nord: le regioni a rischio

METEO – Sembrava un’eterna primavera, il freddo non era troppo opprimente e riuscivamo tranquillamente ad uscire di casa senza cappotti troppo pesanti. Però le previsioni dei prossimi giorni sono positive per chi ha intenzione di andare in montagna e ha bisogno delle temperature basse: nel corso del weekend ci sarà l’arrivo di aria gelida direttamente dal Polo Nord, che punterà a raffreddare tutti i versanti orientali.

Si prevede che da venerdì sera e durante la notte l’aria fredda farà peggiorare il tempo su Marche, Abruzzo e Molise con l’arrivo di temporali e locali grandinate. Sabato la Tramontana e il Grecale impetuosi porteranno rovesci e temporali a carattere sparso su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Sicilia. Sul resto delle regioni invece il sole dominerà la scena, a parte nebbie diffuse e fitte in Pianura Padana. Il tempo sarà ancora molto instabile su versanti adriatici centro-meridionali sul resto del Sud. Situazione invariata altrove. Gli esperti dicono che le temperature subiranno un importante abbassamento, soprattutto al Centro e al Sud Italia.