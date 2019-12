Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 27 dicembre 2019. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile su molte regioni dell’Italia con cieli sereni o poco nuvolosi. Ma dal primo pomeriggio una massiccia discesa di correnti fredde, provenienti dalla Penisola Balcanica, farà irruzione sull’Adriatico. A farne le spese saranno le regioni tirreniche e il Sud, con un brusco calo termico e nevicate a quote basse, mentre il Nord e le regioni tirreniche rimarranno più riparati. Temperature minime comprese fra 3 e 8°, di poco superiori sulle Isole maggiori.

Sabato 28 dicembre cieli sereni al Nord, pur con qualche nube in transito sul Veneto e l’Emilia, ma senza fenomeni di rilievo. Ancora piogge sparse sulle regioni adriatiche e sulla Sicilia settentrionale, mentre sulle zone appenniniche si registreranno nevicate a quote collinari: fino a 300m sulle zone più interne della Campania, 300/400 m su alta Calabria ionica, 400/600m in Sicilia. Temperature massime in calo, soprattutto al Sud, e comprese tra 9 e 14°C, di poco superiori in Sardegna.

Leggi anche -> Previsioni Meteo fino a Capodanno: a gennaio gelo dal Polo Nord

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Traffico a rilento sulla A22 Brennero-Modena (Km 142.012 – direzione: Brennero) tra Verona Nord e Trento Sud per traffico intenso. Sulla A1 Milano-Bologna (Km 61.5 – direzione: Napoli) coda di 3 km tra Bivio A1/inizio Complanare Piacenza e Bivio A1/Diramazione Fiorenzuola per lavori in corso.

A Genova coda di 1 km sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 99.8 – direzione: Genova) tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia per lavori. Rallentamenti causa lavori anche sulla A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 0 – direzione: Genova Voltri) tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e sulla A12 Genova-Livorno (Km 9 – direzione: Rosignano) tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova Nervi.

A Firenze traffico rallentato sulla A1 Bologna-Roma (Km 265 – direzione: Milano) tra Firenze Scandicci e Bivio A1-Variante per traffico intenso.

Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 276 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) coda di 1 km tra Fermo Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio per riduzione di carreggiata, tra Porto Sant’Elpidio e Fermo Porto San Giorgio, tra Val Vibrata e San Benedetto del Tronto.

Sulla A14 Bologna-Taranto, tra Val di Sangro e Lanciano, verso Bologna, è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente tra 3 auto avvenuto all’altezza del km 420.

All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code.

A Roma code in A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale est) tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Infine, a Napoli coda di 5 km sulla A1 Roma-Napoli (Km 757 – direzione: Napoli) tra Nodo A1/Acerra-Afragola e Nodo Napoli Centro Direzionale.