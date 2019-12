Justine Mattera conquista tutti su Instagram, sul suo profilo scatti sensuali e provocanti: il suo lato B fa girare la testa ai fan

Passano gli anni, ma Justine Mattera resta una delle due più amate della televisione italiana. Diventata famosa fin dagli anni ’80 nel nostro paese con diversi programma importanti, si è fatta conoscere e apprezzare anche per la sua bellezza. La statunitense, 48 anni, si tiene in forma costantemente con fitness e bicicletta, quest’ultima per lei è una vera e propria passione. Infatti, conduce un programma su Bike Channel e un altro su Mediaset (Oltre il Limite). I benefici sul suo corpo sono più che visibili, come dimostrano le foto sul suo profilo Instagram. Justine appare tonica come non mai e gli scatti la immortalano spesso in pose a dir poco provocanti. In una delle ultime foto, la vediamo a bordo piscina, mentre tenta di rilassarsi. E’ di schiena all’obiettivo, con il lato B che fa capolino dall’acqua, mostrando delle rotondità notevoli e sensuali.