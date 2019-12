Si chiama Padding ed è una pratica delle compagnie attraverso la quale i voli durano più del dovuto. Dietro si nasconde una motivazione strategica

In tempo di progresso tecnico e tecnologico difficile pensare e immaginare che si possa viaggiare più lentamente. Invece, oggi è così. E’ una pratica delle compagnie aeree e si chiama “padding“. Basta pensare che negli anni ’60 per andare dall’Italia a New York erano necessarie cinque ore mentre oggi ne sono necessarie oltre sei. In sostanza con il padding le compagnie si concedono del tempo aggiuntivo calcolato sulle loro tratte. Sostanzialmente i ritardi di un tempo oggi sono diventati la norma, rientrano nella tempistica normale. Così facendo, le compagnie evitano di incorrere nei ritardi che provocano anche dei costi. Con questo stratagemma le compagnie non soffrono la pressione della tempistica che, tuttavia, non stimola il miglioramento dell’efficienza del servizio. Inoltre, la maggiore durata dei voli fa crescere anche l’inquinamento atmosferico. La mancanza di progresso, in tal senso, non aiuta la comunità nella sua globalità.

Il parere dell’esperto sui voli che durano di più

“In media, oltre il 30% di tutti i voli arriva più di 15 minuti in ritardo ogni giorno, nonostante il padding» spiega Michael Baiada, presidente della società di consulenza ATH Group che si occupa di aviazione, citando dati del Dipartimento di Stato Usa per i Trasporti. La percentuale era del 40%, ma grazie al padding – non al miglioramento delle operazioni – adesso risulta più bassa. «Con questo metodo, le compagnie giocano il sistema e fanno i furbi con i passeggeri. Il padding fa salire i costi di carburante, in termini di rumore e di CO2, il che significa che se l’efficienza di una compagnia aerea migliora, i costi scendono, beneficiando sia l’ambiente, sia le tariffe per i consumatori. Ma ogni giorno ci può essere un meteo avverso, un’interruzione del controllo del traffico aereo o un sistema informatico della compagnia che non funziona a dovere e l’organizzazione generale si deve adattare alla situazione”.

