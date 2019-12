Duello a distanza Diletta Leotta Simona Ventura, unilaterale per la verità. La siciliana riceve altre critiche da una illustre collega dello spettacolo.

La bella Diletta Leotta vede aggiungersi un nuovo nome eccellente alla lista dei suoi detrattori. Si tratta di Simona Ventura, la quale si unisce a Paola Ferrari di Rai Sport, ad Antonella Clerici e ad altre esponenti della categoria del giornalismo e del mondo delle spettacolo. Alcune vip di categoria hanno mosso delle critiche alla bella siciliana, in tempi recenti e non. La Ventura manda un vero e proprio siluro diretto verso la 28enne originaria di Catania. Nel corso di una intervista rilasciata a Talk Tv, la Ventura ha parlato di “poca credibilità e di altrettanta scarsa autorevolezza. È questo il problema, e non tanto la coscia di fuori o la scollatura che appaiono sui social network. Queste ci possono stare ed io le vedo sempre con ironia. Per me Diletta Leotta è una splendida ragazza, ma c’è una evidente incompatibilità tra certe componenti”.

Diletta Leotta Simona Ventura, la siciliana criticata: “Se mi fossi vestita così…”

E Simona Ventura fa un esempio concreto. “Se fossi andata sui campi di calcio vestita in una certa maniera avrei fatto subito flop agli occhi della gente. Invece mi ponevo in una maniera ed in uno stile consoni rispetto a ciò di cui dovevo parlare. Sennò avrei perso di autorevolezza. Poi io ho fatto la gavetta, procedendo un passo alla volta per accumulare tutta l’esperienza di cui ora sono dotata. Una volta buttata a mare ho saputo subito in che maniera galleggiare. Oggi invece non è così. Limitatamente alle ragazze dello spettacolo e della televisione, questa gavetta manca. E si vede nelle difficoltà che loro stesse hanno. Poi è anche più facile vederle cadere nel tranello della inesperienza e della non conoscenza”.

Poi l’affondo: “Se vai per quei mari…”

La Ventura torna anche sulle foto social che Diletta Leotta è solita farsi scattare. Dopo aver parlato di ironia, la 54enne navigata conduttrice televisiva inasprisce il proprio giudizio. “Certo però che anche quel tipo di foto che fa…se fai un certo tipo di scatti dai modo di farti criticare. Se navighi per certi mari, poi trovi quei pesci. Non che l’abito faccia il modo, però l’autorevolezza ed il rispetto si ottengono affrontando certe realtà con la credibilità richiesta.

