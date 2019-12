MotoGP | In questi ultimi 10 anni, in Moto2, c’è stato un solo dominatore: si tratta di Marc Marquez, che ha vinto più di tutti in questa decade.

Con la fine di questo anno la MotoGP chiuderà la seconda decade degli anni 2000. Un passo importante che sancisce la fine di un’epoca e l’inizio di una nuova. Grande dominatore di questi 10 anni è stato naturalmente Marc Marquez, che ha dominato in lungo e in largo.

A spulciare però le statistiche scopriamo che lo spagnolo è primatista di successi anche nella categoria di mezzo: la Moto2. Essendo, per così dire, una classe di passaggio, in Moto2 è raro trovare piloti con numeri mostruosi, proprio per questo Marquez, con i suoi 16 successi è in testa a questa classifica grazie ai due anni vissuti nella categoria nel 2011 e nel 2012.

Dietro Marquez c’è Zarco

Marquez, giunto in Moto2 nel 2011 fresco vincitore del titolo in 125 portò a casa 7 successi il primo anno, ma dovette accontentarsi del secondo posto nel Mondiale alle spalle di Stefan Bradl. Proprio questo risultato lo spinse a restare un’altro anno in cadetteria prima di vincere il titolo e volare in MotoGP.

Alle spalle del talento di Cervera in questa decade si è piazzato Zarco che con i suoi 2 titoli consecutivi in Moto2 nel 2015 e nel 2016 portò a casa anche 15 vittorie. Terzo posto, invece, per Tito Rabat a quota 13, dietro di lui il veterano Luthi, che negli ultimi 10 anni ha corso per 9 stagioni in Moto2 portando a casa 12 successi.

