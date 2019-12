Checco Zalone fidanzata: quel che conosciamo sulla compagna di lungo corso dell’amatissimo attore pugliese. I due hanno già delle figlie.

Checco Zalone fidanzata: ma voi la conoscevate? Lei si chiama Mariangela Eboli e sembra proprio che sia riuscita ad impalmare quello che è diventato l’attore comico italiano più amato dei tempi recenti. In pochi la conoscono e di lei sappiamo che fa coppia fissa con l’interprete pugliese di tanti film di successo da parecchio tempo. Abbiamo visto la fidanzata di Checco Zalone recitare proprio con lui in ‘Cado dalle Nubi’ ed in ‘Che Bella Giornata’. E non è tutto. I due hanno anche due figlie, Gaia e Greta Medici, nate per l’appunto dall’unione di Checco (vero nome Luca Pasquale Medici) con la donna. Secondo il settimanale ‘Chi’ ora la coppia sarebbe proprio pronta a compiere il grande passo. La rivista di gossip diretta da Alfonso Signorini fa sapere che l’attore barese classe 1977 avrebbe fatto la proposta alla sua lei.

Poi lui stesso sempre qualche mese fa avrebbe svelato come conobbe Mariangela Eboli. “Cantava in una pizzeria. Io mi presentai come un musicista che si esibisce ai matrimoni e le dissi che avevo bisogno di una cantante. Ho scoperto che aveva vissuto negli Stati Uniti e che era di religione evangelista. Io l’ho convertita alla religione domestica, fatta di casa e di buona cucina”. Nel frattempo lo scorso 26 dicembre è uscito ‘Tolo Tolo’, l’ultima fatica cinematografica di Checco Zalone. Che in totale con i suoi film dal 2009 ad oggi ha fatto registrare incassi ai botteghini superiori ai 170 milioni di euro.

