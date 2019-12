In occasione del suo centenario, Bentley pubblica una serie limitata di repliche in miniatura di uno dei suoi modelli più belli, la Mulsanne W.O. Edition by Mulliner.

Proprio come la vera W.O. Edition by Mulliner, saranno realizzati solo 100 esemplari della replica in resina in scala 1:43, utilizzando i file di design originali dell’auto a grandezza naturale. Anche la squisita verniciatura Onyx e la tappezzeria Fireglow sono perfettamente replicate.

Oltre alla Mulsanne W.O. Edition in miniatura di Mulliner, c’è anche una versione in resina in scala 1:43 della Mulsanne Speed, rifinita con le stesse identiche specifiche della vettura di lancio del Salone dell’Automobile di Ginevra 2016, completa di un esterno Julep e di interni Beluga.

Se la Mulsanne non fa per voi, Bentley vende anche una versione in miniatura della popolare Continental GT, più precisamente la nuova Continental GT cabriolet. Le repliche della Continental GT sono disponibili in blu paillettes con interni in Beluga e Lino e, come per la Mulsanne, sono prodotte in Italia e presentate in una confezione regalo Bentley. Ognuno di questi modellini è disponibile su shop.BentleyMotors.com al prezzo di 125 sterline (circa 130 euro).