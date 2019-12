Aurora Ramazzotti, la figlia di Eros e di Michelle Hunziker si sfoga duramente su Instagram: la rabbia della giovane speaker radiofonica

Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e di Michelle Hunziker, è una delle personalità più in vista della community di Instagram. La giovane, come suo padre, sogna di entrare nel mondo della musica e dello spettacolo e si sta cimentando come speaker radiofonica. I suoi contenuti sul social network mostrano comunque una ragazza dai gusti piuttosto semplici e solari, in questo rassomigliando molto alla madre. E’ strano, per questo, vederla perdere le staffe. Aurora si è infatti sfogata duramente, commentando una storia pubblicata. Nel video, mentre passeggia per le strade di Milano, racconta dell’abitudine fastidiosa di alcuni ragazzi nelle vicinanze di casa sua. I giovani si riuniscono di fronte a un supermercato poco distante, ascoltando musica ad altissimo volume, pompato da casse giganti. “Provo disprezzo per loro, vorrei che andassero altrove – ha spiegato Aurora – Il problema è che non ho il coraggio di cacciarli. A volte mi affaccio e resto a fissarli dalla finestra, l’altro giorno mi hanno visto e mi hanno urlato contro”.