Così si mostra la Mosetti alla sua bella fetta di ammiratori su Instagram. L’abbigliamento è provocante e fa scatenare la fantasia.

Ha 44 anni ma la voglia di mostrare quanto ancora sia sensuale non ha certo lasciato la Mosetti. La showgirl, ammirata in diversi programmi televisivi in passato, ha regalato uno scatto piccante ai suoi ammiratori. Su Instagram la romana classe 1975 vanta oltre mezzo milione di followers. E se è vero che negli ultimi tempi si è attirata delle critiche anche feroci per il ricorso al bisturi selvaggio, va detto che Antonella conserva comunque un fisico invidiabile. Ora si mostra in queste vesti ai suoi tanti fans, con una maglia aderente e scollata. Il resto lo fanno i lacci che si raccolgono stretti attorno alle sue curve. E c’è chi sentenzia: “Sei sempre la numero uno”. Il post in questione è giù in fondo.

Antonella Mosetti, gli scatti recenti su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Il mio 🎅🏼🤪 buon natale followers 💫🎄❤️ #antonellamosetti #buonatale #happychristmas Un post condiviso da Antonella Mosetti (@antonellamosetti) in data: 25 Dic 2019 alle ore 12:30 PST

Visualizza questo post su Instagram 😇 #antonellamosetti #snapchat #instagram Un post condiviso da Antonella Mosetti (@antonellamosetti) in data: 23 Dic 2019 alle ore 9:22 PST

