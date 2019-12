MotoGP | Alex Marquez è pronto a vivere la sua prima stagione in MotoGP con la Honda. Lo spagnolo vuole guadagnarsi il rinnovo per restare.

Alex Marquez si appresta a vivere una stagione decisamente importante. Il rider spagnolo, infatti, è finalmente approdato in MotoGP dove troverà il fratello Marc a fargli compagnia all’interno del box Honda. C’è tanta attesa per il confronto tra i due che si preannuncia entusiasmante.

Come riportato da “AS” il giovane spagnolo ha così dichiarato: “Non so cosa accadrà alla prima gara. Nei test mi sono sentito ogni giorno più vicino. Mi piacerebbe fare un podio al primo anno, per ora però voglio concentrarmi sulla pre-season, solo l’ultimo giorno di test potrò dire quanto sarò vicino al podio nella prima gara”.

Alex Marquez: “Voglio arrivare tra i primi 8”

Alex Marquez ha poi parlato dei propri obiettivi per questa stagione: “Punto ad arrivare tra i primi otto a fine stagione ed essere il Rookie dell’anno per andare al Galà FIM. Ho saputo della Honda domenica dopo la gara di MotoGP, me l’ha detto Alzamora nell’ufficio di Marc. Ho firmato mezzora prima che uscisse il comunicato stampa. Penso che mi abbiano preso perché sono il campione del mondo Moto2. Essere il fratello di Marc ha portato più inconvenienti che vantaggi”.

Infine il giovane pilota di Cervera ha così concluso: “Marc vuole vincere sempre, quindi non sarà più morbido con me, lui è un predatore. Nel box quasi non ci siamo visti perché ognuno ha il suo spazio. In pista mi hanno superato Maverick, Marc, Valentino e Quartararo e ho cercato di imparare qualcosa da ognuno di loro. Il mio obiettivo è di fare bene sin dall’inizio per provare a guadagnarmi il rinnovo. Sinora è andata molto meglio di quanto mi aspettassi”.

Antonio Russo