MotoGP | Giacomo Agostini parlando di Valentino Rossi ha invitato Yamaha a puntare sui giovani e quindi su Fabio Quartararo e Maverick Vinales.

Marc Marquez a soli 26 anni è già a quota 8 titoli iridati. In molti si chiedono se di questo passo riuscirà definitivamente a superare il record assoluto che appartiene a Giacomo Agostini di 15 Mondiali vinti. Lo spagnolo però sta cercando di affrontare le proprie sfide una alla volta e il prossimo obiettivo per lui è agguantare Valentino Rossi a quota 9 titoli.

Come riportato da “Marca” Agostini ha così commentato: “Marquez nonostante è giovane ha già vinto tanto ed è possibile che un giorno mi raggiunga, ma mi ha promesso che se lo farà mi inviterà alla festa con ragazze e amici. Penso che aiuterà il fratello. Alex da par suo deve solo pensare a crescere e non deve farsi schiacciare dal paragone con il fratello”.

Agostini: “Per Lorenzo è stato complicato dimenticare”

Ago ha poi proseguito: “Lorenzo è un grande campione, ma mi ha fatto tanto male vederlo in quelle condizioni quest’anno. Quando con l’ultima caduta ha rischiato di finire su una sedia a rotelle ha cominciato a pensare al ritiro. Per lui è stato complicato dimenticare tutto quello che era successo”.

Infine Agostini ha parlato di Rossi: “Ogni team ha bisogno di giovani veloci. Certo la Yamaha ha Valentino, ma non sappiamo cosa succederà. Io se fossi nel team di Iwata punterei su Vinales e Quartararo. Rossi non vince da tanto tempo. Nella vita bisogna andare avanti e non guardarsi indietro. Questa è la decisione di Vale, se la Yamaha è felice allora continua”.

