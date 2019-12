Valeria Esposito Vincenzo Salemme figlia: la coppia, che nel frattempo si è divisa, avrebbe dovuto accogliere in casa una bambina. Purtroppo non andò così.

Vincenzo Salemme sarebbe dovuto diventare padre di una figlia. La notizia, riportata da newsmondo, riferisce di un aborto al quale la ex moglie Valeria Esposito sarebbe stata costretta. La cosa sarebbe avvenuta tempo fa, con una scelta definita inevitabile. Nel frattempo l’unione tra l’attore 62enne originario di Bacoli e la donna è finita. I due si conobbero oltre 40 anni fa, per sposarsi alla fine degli anni ’80. Il matrimonio ora non c’è più, anche se comunque pare che entrambi siano rimasti in buoni rapporti reciproci.

Vincenzo Salemme figlia, lui non ne ha mai parlato

Vincenzo Salemme di questo episodio della sua figlia mancata non ne ha mai fatto menzione. Con la Esposito poi non sono arrivati altri figli. Attualmente lui ha una nuova compagna, una certa Fabiola Albi. Non si sa niente invece su un eventuale partner per la Esposito. Salemme è stato il grande mattatore delle serate di Natale in televisione. Dagli studi Rai di Napoli infatti è andato in onda lo show su più serate ‘Una Festa Esagerata’, che ha riscosso un grande successo di pubblico e di critica.

