Una telegiornalista vince alla lotteria scoprendo di avere un biglietto vincente proprio durante un collegamento live in televisione. Ma non c’è lieto fine.

Vince alla lotteria e si licenzia in diretta tv. Succede alla telegiornalista spagnola Natalia Escudero. Inviata per l’emittente iberica RTVE, la donna ha scoperto proprio in occasione del collegamento da lei curato in esterna di possedere il biglietto vincente. Da qui la giustificata esplosione di gioia, con lei che ha poi detto raggiante davanti alle telecamere: “Natalia domani non viene al lavoro”. Il primo premio in palio consisteva di una somma da favola di ben 4 milioni di euro. Peccato che però quei soldi non siano finiti nelle sue tasche. Infatti la Escudero si è assicurata solamente 5mila euro, compiendo l’amara scoperta soltanto qualche ora dopo. E questa è una cifra che certamente non ti cambia la vita e non può consentire ad una persona di lasciare il lavoro. Resta da vedere come la prenderanno i diretti superiori della telegiornalista.

Aquí la tienes: “la reportera de La 1” de la que habla todo el mundo a estas horas. ¡Se llama Natalia Escudero! #LoteríaRTVE 🔴 Directo ➡ https://t.co/pfgTOQpaaN pic.twitter.com/58j3ACuNte — TVE (@tve_tve) December 22, 2019

LEGGI ANCHE –> Diletta Leotta | allenamento incandescente | che scollatura FOTO

Vince alla lotteria, poi l’amara sorpresa. In Inghilterra invece…

Una storia decisamente simile è avvenuta qualche mese fa in Inghilterra. In questo caso però con un lieto fine. Un uomo, padre di famiglia di nome Steve Thompson, ha sempre lavorato duramente come muratore. Un bel giorno vince alla lotteria e fa suoi addirittura 123 milioni di euro. Nonostante la vincita record però ha fatto sapere di voler restare con i piedi per terra. “Non lascio il lavoro, ho degli impegni presi con i miei clienti. Non voglio deluderli. E poi quei soldi sono decisamente troppi per quelli che sono i bisogni della mia famiglia”. Thompson ha fatto sapere che farà molta beneficenza e che donerà aiuti e regali a parenti ed amici. Però ha concesso a sua moglie, cassiera in un supermercato aperto 24 ore su 24, di starsene comodamente a casa da qui in avanti.

LEGGI ANCHE –> Lotteria scontrini, in palio ogni mese fino a 50mila euro