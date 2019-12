La classifica dei migliori servizi taxi in Europa. Atene al 1° posto, Roma al 7°. Il peggior servizio a Copenaghen dove prevale la bici.

La città d’Europa con il miglior servizio taxi è Atene. A stilare la classifica in base alle valutazioni lasciate dai turisti su TripAdvisor è Taxi2Airport.com, per quello che è uno dei servizi essenziali per una vacanza.

I risultati sono sorprendenti: con una media di 4,88 punti su un totale di 5, i migliori servizi di taxi in tutta Europa risultano essere nella capitale greca. Al secondo posto Zagabria, che si aggiudica il secondo gradino del podio con 4,50 punti su 5, mentre al terzo e quarto posto si collocano Berna e Budapest, rispettivamente con 4,48 e 4,41.

Taxi nelle altre città europee

A seguire si collocano Praga, Sofia, Roma e Madrid, mentre malgrado la fama dei suoi black cab, Londra si posiziona soltanto al 9° posto della graduatoria con un punteggio di 4,05. Al decimo posto Parigi seguita da Lisbona, Amsterdam e Bucarest. Nella parte bassa della classifica Berlino, Vienna, Stoccolma e Oslo, mentre in fondo alla classifica troviamo Copenaghen con una valutazione di soli 2,72 punti su 5.

La già menzionata Copenaghen è al primo posto col peggior servizio taxi visto il punteggio di 2,72. Al secondo posto un’altra città famosa per l’amore verso le biciclette come Oslo, con il punteggio di 3,50. Terzo posto per Stoccolma, che ottiene il punteggio di 3,77 per chiudere un podio tutto scandinavo. Seguono, poco staccate tra loro, Vienna, Berlino, Bucarest e Amsterdam. Bisogna sottolineare però che le città appena elencate vantano, nella maggior parte dei casi, efficientissimi collegamenti ferroviari verso il centro.