Stasera in TV: programmi in TV di giovedì 26 dicembre 2019 sui canali Rai1, Rai2, Rai3, Rete4, Canale5, Italia1, La7, Iris, Cielo e TV8. Ecco il palinsesto completo.

Rai 1

18:45 – L’Eredità

20:00 – TG

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Cenerentola

23:25 – Sono Gassman! Vittorio re della commedia

01:00 – TG1 NOTTE

01:30 – Che tempo fa

01:35 – Sottovoce

Rai 2

18:15 – TG 2

18:30 – TG Sport Sera

18:48 – Meteo 2

18:50 – Scambiamoci a Natale

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Ratatouille

23:00 – Il Natale che ho sempre desiderato (film romantico, con Danica McKellar, Neal Bledsoe, Andrew Francis, Lindsay Maxwell)

00:30 – Due matrimoni e un Natale

01:55 – Rex Centauri

02:35 – TG 2 Eat Parade

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob Revolutia

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – La soffiatrice di vetro (film drammatico, con Luise Heyer, Maria Ehrich, Franz Dinda, Dirk Borchardt, Robert Gwisdek)

23:00 – TG Regione

23:05 – TG3

23:16 – Meteo 3

23:20 – Per amor vostro

Rete 4

18:58 – TG4

19:33 – METEO.IT

19:35 – Tempesta d’amore – 3 – 1aTV

20:30 – Stasera Italia

21:27 – Non è Natale senza panettone – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

22:12 – METEO.IT

22:16 – Non è Natale senza panettone – 2 PARTE

23:32 – Vacanze in America – 1 PARTE

00:03 – TGCOM

00:05 – METEO.IT

00:09 – Vacanze in America – 2 PARTE

01:22 – Stasera Italia

Canale 5

18:45 – Conto alla rovescia

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – Striscia la notizia – La voce della resilienza

21:20 – All together now

00:30 – TG5 – NOTTE

01:03 – METEO.IT

Italia 1

18:30 – Studio Aperto

19:23 – METEO.IT

19:26 – C.S.I. MIAMI – Il testimone

20:25 – C.S.I. MIAMI – Ingannando la morte

21:20 – THE DIVERGENT SERIES: Allegiant – 1 PARTE

22:49 – TGCOM

22:52 – METEO.IT

22:55 – THE DIVERGENT SERIES: Allegiant – 2 PARTE

23:50 – Midnight Special – Fuga nella notte – 1 PARTE (film di fantascienza, con Shailene Woodley, Theo James, Zoe Kravit, Miles Teller)

00:47 – TGCOM

00:50 – METEO.IT

00:53 – Midnight Special – Fuga nella notte – 2 PARTE

La7

16:30 – Il migliore

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Uozzap – Collezione Autunno Inverno

21:15 – Gazzetta Sports Awards 2019

23:30 – Il visone sulla pelle

00:00 – Il mio amico Eric

00:30 – TG LA7 Notte

Iris

20:04 – WALKER TEXAS RANGER IV – L’angelo del quartiere

20:59 – Magic in the moonlight

23:08 – Whatever works – Basta che funzioni

01:05 – Monsieur Hulot nel caos del traffico

02:37 – Ciaknews

Cielo

17:00 – Buying & Selling Ep. 13

18:00 – Love it or List it – Prendere o lasciare Ep. 6

19:15 – Affari al buio A prova di scemo

19:45 – Affari al buio Il test dell’alcool

20:15 – Affari di famiglia Spiati da una penna

20:45 – Affari di famiglia Un piccolo Frankenstein

21:15 – Shaolin

23:30 – L’impero della passione

01:30 – Anna, quel particolare piacere

TV8

19:30 – Cuochi d’Italia – Ep. 14 –

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti – Trentino –

21:30 – Un Natale con i Fiocchi

23:15 – Un Natale per due

01:15 – Natale a Graceland

03:00 – Un amore nella neve