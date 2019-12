Schianto in auto mentre va a messa: tragedia nella notte di Natale

Tragedia a Frosinone, durante la notte di Natale ad Arce: una giovane di 26 anni è morta in un incidente stradale a causa di uno scontro auto. Su una delle due auto viaggiava la 26enne con suo padre, a pochi metri dalla chiesa di Sant’Eleuterio. La giovane si stava dirigendo in chiesa per la solita messa di Natale, quando il padre e il conducente dell’altra auto sono rimasti feriti mentre lei ha perso la vita.

Tragedia a Natale: famiglia annega nella piscina di un resort –> LEGGI QUI

Ilaria Lai abitava a Fontana Liri e col padre Maurizio si stava recando alla messa di Natale. Ero a pochi metri dal parcheggio della chiesa e mentre era ferma per girare la sua Lancia Y è stata centrata in modo violentissimo da una Alfa Giulietta che sopraggiungeva dalla parte opposta. Il padre della ragazza si ritrova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Sora. Sono risultati negativi i test tossicologici effettuati sui conducenti delle due auto coinvolte nell’incidente. A bordo dell’altra auto c’era un altro ragazzo di ventisei anni che è rimasto lievemente ferito e che è risultato negativo ai test di alcol e droga.