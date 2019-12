Da sempre non si è mai posta problemi nel dire le cose come stanno. Ed anche stavolta Rita Dalla Chiesa non fa eccezione in merito a cosa sta succedendo a Roma.

Rita Dalla Chiesa mostra grande rabbia per una situazione che è diventata ormai atavica ed estremamente difficile da risolvere. Il riferimento è alle tante zone di Roma invase dall’immondizia, con la raccolta dei rifiuti che procede a rilento. E che in alcuni casi anzi non procede affatto. Poco prima di Natale la conduttrice di svariati programmi televisivi e radiofonici, su tutti ‘Forum’, del quale ha tenuto le redini per molte edizioni, ha pubblicato uno scatto accompagnato da parole di forte indignazione. “Piazza Carli, Vigna Clara a mezzogiorno. Dove cammini? E non è’ ancora Natale…”. Questo aveva scritto qualche giorno fa Rita Dalla Chiesa. Il tutto mettendo in bella mostra la spazzatura buttata per strada. E che straborda dai cassonetti, fino ad invadere i marciapiedi ed a venire a diretto contatto con i passanti.

Rita Dalla Chiesa: “Di questa situazione non frega niente a nessuno”

Inutile dire che la foto pubblicata dalla tenace Rita sul suo profilo personale Twitter ha finito con il creare un malcontento diffuso. “Signora Rita, cammini sopra la spazzatura come i ratti…in bocca al lupo” le scrive un utente. E lei risponde con estrema delusione. “Ne ho incontrato uno piccolissimo nero…”. “Non gliene frega niente a nessuno. Adesso lo scrivo sulla chat di Vigna Clara”, aggiunge con frustrazione e sconforto la giornalista, figlia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.

