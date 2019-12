La Nissan Skyline non è più la macchina di una volta.

La Infiniti Q50 a quattro porte non evoca la stessa emozione dei suoi fratelli sportivi R32 e R34. Ma nel tentativo di catturare un po’ (e intendiamo proprio un po’) di quella magia originale, la Nissan ha messo in mostra due eleganti modelli di Skyline destinati al Salone dell’Auto di Tokyo 2020: la 400R Sprint Concept e la Deluxe Advanced Concept.

Come suggerisce il nome, Nissan ha progettato lo Skyline 400R Sprint per la velocità in linea retta. Basato sul modello 400R, il concept è caratterizzato da spunti visivi drammatici. Gli accenti nero opaco e verde lime coprono la carrozzeria e il numero “20” decora i pannelli delle porte. Questa Skyline monta anche ruote forgiate da 20 pollici, adorna un nuovo paraurti anteriore e posteriore, così come un grande spoiler posteriore (simile a quello della GT-R Nismo), tutti elementi che contribuiscono al nuovo look sportivo.

Ma per quanto ne sappiamo, nulla cambia per quanto riguarda la parte meccanica dell’auto. Il concept della 400R Sprint utilizza ancora lo stesso V6 biturbo da 3,0 litri del tradizionale assetto della 400R, in grado di erogare 400 CV e 475 Newton-metri di coppia. Supponendo che questo concept sia veloce quanto il suo fratello di produzione, la Skyline 400R Sprint probabilmente riuscirà a toccare i 100 km/h in circa 4,5 secondi.

Mentre la Skyline 400R Sprint enfatizza la velocità in linea retta e la sportività, la Skyline Deluxe Advanced si rivolge all’acquirente di lusso. Dotata della suite di sicurezza ProPilot 2.0 di Nissan e di una nuova elegante pelle bicolore all’interno, nonché di una verniciatura bicolore unica in cima alle ruote a raggi alti all’esterno, Nissan ha progettato la Skyline Deluxe Advanced come un’elegante cruiser. Tuttavia, non è chiaro se questo concept utilizzi lo stesso motore da 400 CV della 400R Sprint, o una delle altre alternative a quattro e sei cilindri della Nissan.

I concept Nissan Skyline 400R Sprint e Skyline Deluxe Advanced saranno al centro della scena al Salone dell’Auto di Tokyo 2020 quando le porte si apriranno al pubblico il 10 gennaio 2020. Ma la Nissan avrà in mostra anche tutta una serie di altri veicoli, tra cui le versioni per il 50° anniversario della GT-R e della Fairlady Z (o, 370Z), un furgone speciale NV350 e una manciata di altri modelli Nismo.