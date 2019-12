Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 26 dicembre 2019. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni d’Italia. In serata nubi in transito sui settori alpini, con possibili di piogge sui settori occidentali e deboli nevicate oltre gli 800 metri. Banchi di nebbia notturni sulle pianure della Sardegna. Temperature minime stabili e comprese fra 3 e 8°C al Centro-Nord, fra 8 e 14°C al Sud.

Venerdì 27 dicembre piovaschi sulla Sardegna centro-occidentale e in Val d’Aosta, ancora deboli nevicate ad alta quota in Trentino Alto Adige. Dal pomeriggio piogge sparse sul versante adriatico e sulla Sicilia settentrionale, neve sulla fascia appenninica oltre i 700 metri. Temperature massime tra 10 e 15°C, di poco superiori sulle Isole maggiori.

Tra venerdì sera e sabato mattina possibile nevicate al Sud a quote basse, anche sotto i 300 metri. Temperature in ulteriore calo al Sud e sulle regioni adriatiche. Venti forti settentrionali con mari molto mossi, anche agitati sul basso Adriatico, Ionio e basso Tirreno.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

A Nord di Milano si registra traffico rallentato sulla A9 Lainate-Svizzera (Km 41.63 – direzione: Svizzera) tra Como Monte Olimpino e Chiasso per attraversamento Dogana Svizzera. A Trento code sulla A22 Brennero-Modena (Km 142.012 – direzione: Brennero) tra Affi e Trento Sud per traffico intenso.

A Verona segnaliamo coda di 6 km sulla A22 Brennero-Modena (Km 196.3 – direzione: Modena) tra Ala Avio e Affi per incidente.

Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 0 – direzione: Napoli) coda in uscita a Napoli Centro provenendo da Salerno. In Tangenziale Napoli (direzione: Allacc. diramazione Capodichino) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 3,5 tonnellate tra Fuorigrotta e Corso Malta fino alle ore 23:00 del giorno 20/01/2020 per lavori in corso.